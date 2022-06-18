Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Bordo ile Mavi botanik parkın maskotu oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı otomobil sürüklenerek elektrik direğine çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Özgür İnan idaresindeki 33 AGY 044 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı otomobil ise sürüklenerek elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.