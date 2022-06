Adıyaman'da yamaç paraşütü festivali düzenlendi

Mahir ALANSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´ın Tut ilçesinde, 1850 metre yükseklikte Hacı Muhammed Dağında yamaç paraşütü festivali düzenlendi.

Festivale Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum müdürleri Adana, Mersin, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Mardin, Malatya, Elazığ ve Tunceli´den yamaç paraşütü pilotları katıldı.

Etkinliğe katılan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bu tür faaliyetlerin Adıyaman turizmine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Kentin her ilçesinde ayrı güzellikler olduğunu dile getiren Çuhadar, ''Adıyaman tarımı ve sanayisi ile bir bütün ama bunlarından hepsini ayrı ayrı ele alıp ayrı ayrı kalkındırmak gerekiyor. Her ilçemiz ayrı bir güzellik barındırıyor ve her ilçemiz ayrı bir potansiyel barındırıyor. Bugün burada yapmış olduğumuz etkinlikte Tut ilçemizin yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütü konusunda epey bir mesafe kat ettiğine şahit olduk. Ne yapabiliriz diye düşünürken Tut için İpek Yolu Kalkınma Ajansımız ve kaymakamlığımız ile burada bir yamaç festivali başlatmak sürati ile bundan sonra bir adım atarak ulusal ve uluslararası yarışmaları burada nasıl yapabiliriz, nasıl daha ilerleyebiliriz, yamaç paraşütü konusunda Türkiye´deki sayılı yerlerden biri olması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Adıyaman'ın sadece tarihi turizmi değil doğa turizmi de olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Adıyaman çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir il. Sadece tarih ve turizm yok, doğa turizmi de var. 1850 rakımlı bir yerde eşsiz doğasıyla ve müthiş görseli ile Tut ilçemizin Hacı Muhammed Dağındayız. Bu organizasyonları tertip etmek çok kolay şeyler değildir ama bu zoru başaran emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri yamaç paraşütü pilotlarının uçuşlarını izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALANSercan SAKAR

2022-06-18 21:11:38



