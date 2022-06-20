12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı 

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Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN, (DHAADIYAMAN´ın Besni ilçesinde Yusuf A. (12), sokak ortasında Eyüp K. (13) tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Yeni Besni Mahallesi´nde meydana geldi. Yusuf A., iddiaya göre, sokakta arkadaşları ile yürürken Eyüp K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Yusuf A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Eyüp K. de polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-06-20 16:58:15



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