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12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı 

DHA

12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı 


Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN, (DHAADIYAMAN´ın Besni ilçesinde Yusuf A. (12), sokak ortasında Eyüp K. (13) tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı. 
Olay, Yeni Besni Mahallesi´nde meydana geldi. Yusuf A., iddiaya göre, sokakta arkadaşları ile yürürken Eyüp K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Yusuf A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Eyüp K. de polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2022-06-20 16:58:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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