Evdeki dağ keçisi boynuzuna 513 bin lira ceza

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'IN Sincik ilçesinde ihbarla bir eve giren ekipler, 2 dağ keçisi boynuzu ele geçirildi. Boynuzlara el konulurken, ev sahibine 513 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3´ünci Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü'ne, Sincik ilçesindeki bir evde dağ keçisi boynuzu bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbarla adrese giden ekipler yaptıkları aramada 2 dağ keçisi boynuzu ele geçirdi. Dağ keçisi boynuzuna el konulurken, ismi açıklanmayan şüpheliye 500 bin TL tazminat ve 13 bin lira idari para cezası uygulandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-06-21 11:16:43



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