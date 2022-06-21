İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, 2 araç ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Berat Karabağ idaresindeki 06 AGN 969 plakalı otomobil, Mustafa Arslan idaresindeki 02 AAC 344 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Özçelik idaresindeki 44 BT 952 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Arslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.