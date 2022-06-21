Okul müdürleriyle toplandı

20212022 Eğitim öğretim yılı sene sonu okul müdürleri toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Müdür Ramazan Aşcı, belirlenen gündem maddeleri çerçevesinde okul ve kurum müdürleri ile gündemi değerlendirdi. 2022 2023 Eğitim öğretim yılında müdürlüğümüzce yürütülecek çalışmaların da ayrıntılı olarak konuşulduğu toplantıda, eğitim öğretim yılı genel değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantı, Müdür Ramazan Aşcı’nın, okul müdürlerinden gelen soruları cevaplandırması ve görüş alışverişiyle devam etti.

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