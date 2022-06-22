KADES ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi

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Adıyaman’da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasından (KADES) uyarı alan polis ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, mobil cihaza kurulu olan KADES uygulamasından ihbar uyarısı alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri uygulamayı kullanan kullanıcının Bahçelievler mahallesindeki adres gösterdiği ikamete kısa sürede çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, her hangi bir olayla karşılaşmazken KADES uygulamasına yanlışlıkla basıldığı anlaşılması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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