Adıyaman yöresel ürünler pazarı projesi istişare edildi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilin turizmine ve istihdamına katkı sağlayacak olan ‘'Yöresel ürünler pazarı’' projesi için istişarelerde bulundu.

Adıyaman Keleş Konağında gerçekleşen istişare toplantısına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sektör temsilcileri ve ilgili yetkililer katıldı. Yöresel ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve üretim yapılarak katma değerli hale getirilerek satışının yapılabileceği kapalı pazar alanının oluşturulması için istişareler yapıldı.

Yöresel ürünlere hitap edecek kapalı bir alanın oluşması halinde Adıyaman’ın turizmine ve istihdamına önemli derecede katkı sağlayacağı konuşuldu. Samimi ve güzel bir ortamda gerçekleşen istişarelerde, projenin hayata geçirilmesi anlamında gereken adımların atılmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantının sonunda Başkan Kılınç, Adıyaman’ın geleceği açısından verimli ve ufuk açıcı istişarelerin yapıldığını söyleyerek, katılımlarından ve parlak fikirlerinden ötürü herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.