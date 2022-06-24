Adıyaman’da jandarmadan kan bağışı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına gelen Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından kan bağış stantları kuruldu. 45 Askeri personelin kanları Kızılay görevlileri tarafından yapılan kontroller sonucunda tek tek alındı.

Kızılay görevlileri, kan bağışında bulunan jandarma personellerine yaptıkları bağıştan dolayı teşekkür etti.

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