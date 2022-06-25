Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Yılmaz (35), tabancayla vurularak yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-06-25 11:53:02



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