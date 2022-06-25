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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti, köy başkanları ile buluşmayı sürdürüyor

İHA

AK Parti, köy başkanları ile buluşmayı sürdürüyor

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Hısnımansur Bölgesine bağlı 13 köy başkanları ile bir araya geldi.
Adıyaman Merkez İlçe Teşkilatının köy başkanları buluşmalarının beşinci durağı Hısnımansur Bölgesi oldu.
Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış’ın başkanlığında İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyesi Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve köy başkanları toplantıya katıldı.
Program ile ilgili açıklama yapan Mustafa Alkayış, "AK Parti olarak sürekli sahadayız. 2023 hedeflerine yönelik gayret gösteriyoruz. Bu gün Hısnımansur bölgesi köy başkanları toplantımızı icra ettik. Toplantımıza köy başkanlarımız iştirak etti. Bölgede özellikle il genel meclis üyelerimizin yaptığı köylerdeki çalışmalar, kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke, çöplerin toplanması gibi ana hizmetler ve köylerimizin hizmete yönelik talepleri beklentileri onun planlamasını yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile şehir merkezindeki tüm hizmetlerin köylerde de olması için gayret ediyoruz. Merkez İlçe sınırları içerisinde 136 köyümüzün tamamına il genel meclisi üyelerimiz hizmet ediyor. Halkımızın desteği ile son yapılan yerel seçimlerde merkez ilçemizin 7 il genel meclisi üyemizin tamamı AK Partimiz tarafından temsil edilmektedir. Bu teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. il başkanımız Mehmet Dağtekin’in iştiraki ile toplantımızı gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.
İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise; "Köylerinde yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu çalışmalarda köy başkanlarımızın büyük emeği var. Bu vesile ile Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve il Genel Meclis Üyemiz Fatih Olgun'a teşekkür ediyorum" dedi.

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