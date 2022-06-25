Adıyaman’da yerel medya buluşması gerçekleştirildi

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) ve Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman İl Temsilciliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen gecede basın mensupları bir araya geldi.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) ve Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman İl Temsilciliği tarafından basın mensupları onuruna bir gece düzenlendi. Türkiye Petrolleri Cendere Konuk Evi’nde yapılan etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, KGK Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı, il protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Yapılan etkinliğin açılışında konuşan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, basının sorunları ve internet medya düzenlemesini değerlendirirken yasanın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aslan, “Demokrasinin en önemli sac ayağı olan basının sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak üzere mesleğimizin önde gelen temsilcilerini Adıyaman’da ağırlıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanını, Yerel Medya Meclisini, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ağırladığımız bu etkinliğimizde, mesleki buluşmaya imza atacağız. Ayrıca hak ettiği destek verildiği takdirde bölgesinin güneşi olabilecek kapasiteye sahip ilimizi tanıtmak adına önemli bir görevi de yerine getirmiş olacağız. Evet sorunlarımız var. Ancak bunlar aşılamayacak türden değildir. Birliktelik ve beraberlik sağlayarak gerek ülkemizin gerekse de mesleğimizin gelişimini, önün tıkayan meseleleri el birliğiyle aşabiliriz. Özellikle bugünlerde TBMM’de gündeme gelen ve kamuoyunda ‘internet medyası düzenlemesi’ olarak bilinen son yasal düzenlemeye ilişkin talep ve görüşmelerimizin dikkate alınması elzemdir” dedi.

KGK Yerel Medya Meclisi Başkanı İsrafil Avcı ise, çeşitli ziyaret ve toplantılar yaptıklarını ve Adıyaman’ı gezeceklerini gittikleri şehirlerde ise bunları halk ile medya yoluyla paylaşacaklarını dile getirdi.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir ise Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Türk dünyasındaki iletişimcileri kültürsanat insanlarını bir araya getirmek maksadıyla kurulan bir federasyon olduklarını kaydetti.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise konuşmasında Adıyaman’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söylerken, Adıyaman’ın turizmi doğası, sanayisi birçok sektörüyle adından daha fazla söz ettirebileceğinin altını çizdi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, basının gücüne dikkat çekerken, Adıyaman’ın gelişimi noktasında yapılacak çalışmalarda herkesin çaba göstermesi gerektiğini aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, açıklamasında Yerel Medya Buluşmasının Adıyaman’da ve basın yasasının mecliste görüşüldüğü bir zamana denk geldiğini bu açıdan toplantının kıymetli olduğunu sözlerine eklerken, yasanın meclisten derhal geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, Adıyaman’ın potansiyelinin açığa çıkarılması adına basına büyük bir görev düştüğünü belirterek, basının önemli bir güç olduğunu ve bu gücün doğru kullanılması gerektiğine işaret etti.

Konuşmalardan sonra Adıyaman yöresine ait ezgiler seslendirilirken; gece sonunda derneğin kurucular kurulu üyeleri ve programa katılan bazı kişilere plaket verildi.

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