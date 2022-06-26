Ceza makbuzunu imzalamadan kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman’da, girdiği polis uygulamasında ehliyeti olmayan şahıs ceza makbuzunu imzalamadan kaçmaya çalıştı. Şahıs, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması gerçekleştiren trafik polisleri, durdurdukları yabancı uyruklu Muhammed H., isimli şahsın ehliyetsiz olduğunu anladı.

Polis ekipleri, tescile tabi olan ve B sınıfı ehliyet gerektiren elektrikli aracı ehliyetsiz kullanan Muhammed H’ye 3 bin 674 TL para cezası uyguladı. Bu esnada şahıs, ceza makbuzunu imzalamadan aracına binerek kaçmaya başladı. Bu esnada polis ekipleri kaçan şahsı hem koşarak hem de araçla kovalamaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre kovalanan şahıs, Mimar Sinan Parkı önünde yakalandı. Burada şahsa ehliyetsizlikten kesilen ceza makbuzu imzalatılırken aynı zamanda şahsa, kaçmaktan da 593 TL para cezası kesildi. Toplam 4 bin 267 TL para cezası kesilen şahsın aracı ise otoparka çekildi.

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