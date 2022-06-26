Yerel Medya Meclisi Adıyaman’da toplantı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerel Medya Meclisi Adıyaman’da toplantı

İHA

Yerel Medya Meclisi Adıyaman’da toplantı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi Adıyaman’da toplantı düzenledi.
Düzenlenen toplantının gündem konusu, TBMM gündeminde olan yeni medya yasası oldu.
Toplantıda konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, daha çok internet yayınlarının düzenlenmesini içeren yasa tasarısının komisyonda tekrar görüşülecek olmasının olumlu olduğunu söyledi.
Başkan Dim, “20 Yıldır bu yasanın çıkması için mücadele verdik. İnternet yayıncılığının yasal zemine oturtulması beklentimizdi. Kaldı ki, KGK olarak kardeş kuruluşumuz İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) aracılığıyla yasaya yönelik öneri ve görüşlerimizi yazılı olarak muhataplarına ilettik. Taleplerimiz önemli ölçüde yasa tasarısında yer aldı. Yasa tasarısının geneline olumlu yaklaşıyoruz. Ancak, birkaç maddesine yönelik çekincelerimiz var. Onları da üyelerimizle istişare ederek ortak bir görüş halinde kamuoyuyla paylaşacağız.
Üç kuruşa bir domain alıp site kurup tetikçilik yaparak gazeteci diye ortalıkta dolaşanların önüne geçilecek. Elinde telefon sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci kimliği adı altında yaşanan tehdit, şantaj, dezenformasyon ve rezilliklere tanık oluyoruz. Bu durum mesleğimize zarar veriyor. Toplum onları da gazeteci gibi algılıyor. Bu mecraların denetlenmesinden gerçekten bu işi profesyonelce yapan bizler neden rahatsız olalım.
Geleneksel medyanın dijital geleceğe kendisini hazırlaması gerekiyor. Bu yasayla birlikte dijital dönüşüm daha büyük bir süratle gerçekleşecektir. Bugün iletişim fakültelerinin pek çoğunda dijital medya konusunda bölümler yok gibi bir şey. Bu konuda bir rapor hazırlıyoruz. YÖK’e başvurarak internet gazeteciliğine kalifiye eleman yetiştirecek bölümlerin tüm fakültelerde acilen açılmasını isteyeceğiz” dedi.
Yaklaşık 30 ilden katılım sağlayan gazetecilerin yer aldığı toplantıda katılımcılar yapılan konuşmaların ardından tek tek konuşarak düşüncelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılınç , asfalt çalışmasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç , asfalt çalışmasını inceledi
Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
YEREL HABERLER Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası ...
Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu
YEREL HABERLER Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna ...
Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi
YEREL HABERLER Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası ...
Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
Milletvekili Tutdere’den zamlarla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den zamlarla ilgili açıklama
Ceza makbuzunu imzalamadan kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Ceza makbuzunu imzalamadan kaçtı, kovalamaca sonucu ...
Binanın dış cephe kaplamaları rüzgara dayanamadı
YEREL HABERLER Binanın dış cephe kaplamaları rüzgara dayanamadı
Adıyaman’da yerel medya buluşması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da yerel medya buluşması gerçekleştirildi
AK Parti, köy başkanları ile buluşmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti, köy başkanları ile buluşmayı sürdürüyor
Engellilere “Etkiniz” eğitimi verildi
YEREL HABERLER Engellilere “Etkiniz” eğitimi verildi
CHP’de sandık ve seçim toplantısı
YEREL HABERLER CHP’de sandık ve seçim toplantısı
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
Adıyaman’da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Nemrut heykelleri kokulu mum oldu Heykeller yandıkça kokacak
YEREL HABERLER Nemrut heykelleri kokulu mum oldu Heykeller yandıkça ...
Pusu kurdukları kişi balkona çıkınca kurşun yağdırdılar Misafirliğe gittiği evin balkonunda silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Pusu kurdukları kişi balkona çıkınca kurşun ...
Elektrik tesisatından çıkan yangın evi ve otomobili kül etti Yangında ev ve bahçesindeki otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Elektrik tesisatından çıkan yangın evi ve otomobili ...
MHP, ilçe ilçe 2023 seçimini anlatıyor
YEREL HABERLER MHP, ilçe ilçe 2023 seçimini anlatıyor
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Yavru şahin ve yaralı leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yavru şahin ve yaralı leylek tedavi altına alındı
Adıyaman’da jandarmadan kan bağışı
YEREL HABERLER Adıyaman’da jandarmadan kan bağışı
Göreve giden aile hekimi kazada yaralandı
YEREL HABERLER Göreve giden aile hekimi kazada yaralandı
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.