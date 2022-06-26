Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi Adıyaman’da toplantı düzenledi.

Düzenlenen toplantının gündem konusu, TBMM gündeminde olan yeni medya yasası oldu.

Toplantıda konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, daha çok internet yayınlarının düzenlenmesini içeren yasa tasarısının komisyonda tekrar görüşülecek olmasının olumlu olduğunu söyledi.

Başkan Dim, “20 Yıldır bu yasanın çıkması için mücadele verdik. İnternet yayıncılığının yasal zemine oturtulması beklentimizdi. Kaldı ki, KGK olarak kardeş kuruluşumuz İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) aracılığıyla yasaya yönelik öneri ve görüşlerimizi yazılı olarak muhataplarına ilettik. Taleplerimiz önemli ölçüde yasa tasarısında yer aldı. Yasa tasarısının geneline olumlu yaklaşıyoruz. Ancak, birkaç maddesine yönelik çekincelerimiz var. Onları da üyelerimizle istişare ederek ortak bir görüş halinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Üç kuruşa bir domain alıp site kurup tetikçilik yaparak gazeteci diye ortalıkta dolaşanların önüne geçilecek. Elinde telefon sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci kimliği adı altında yaşanan tehdit, şantaj, dezenformasyon ve rezilliklere tanık oluyoruz. Bu durum mesleğimize zarar veriyor. Toplum onları da gazeteci gibi algılıyor. Bu mecraların denetlenmesinden gerçekten bu işi profesyonelce yapan bizler neden rahatsız olalım.

Geleneksel medyanın dijital geleceğe kendisini hazırlaması gerekiyor. Bu yasayla birlikte dijital dönüşüm daha büyük bir süratle gerçekleşecektir. Bugün iletişim fakültelerinin pek çoğunda dijital medya konusunda bölümler yok gibi bir şey. Bu konuda bir rapor hazırlıyoruz. YÖK’e başvurarak internet gazeteciliğine kalifiye eleman yetiştirecek bölümlerin tüm fakültelerde acilen açılmasını isteyeceğiz” dedi.

Yaklaşık 30 ilden katılım sağlayan gazetecilerin yer aldığı toplantıda katılımcılar yapılan konuşmaların ardından tek tek konuşarak düşüncelerini dile getirdi.

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