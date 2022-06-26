Başkan Kılınç , asfalt çalışmasını inceledi

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yeni Mahalle’de devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışan personellere kolaylıklar diledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle’de devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kılınç, “Şehrin tüm caddelerini yenilemeye, ulaşım konforunu ve kalitesini arttıracak çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Mahalle sakinleri de Başkan Kılınç’ı ve personelleri tebrik ederek, başarı dileklerini belirtti.

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