Pop Sanatçı Bilal Sonses, Adıyamanlılarla buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Konserleri'nde Adıyamanlı hayranlarıyla buluşan son dönemlerin beğenilen Pop Sanatçılarından Bilal Sonses, muhteşem bir konsere imza attı.

Adıyaman Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Gençlik Konserleri' için Adıyaman'a gelen Bilal Sonses, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Aslen Adıyamanlı olan Bilal Sonses'i dinlemek için Eğriçay Parkı'ndaki alanı tıklım tıklım dolduran Adıyamanlılar, konser boyunca yerinde duramadı. Konsere katılan binlerce Adıyamanlı, ünlü şarkıcının söylediği şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı. Gece geç saatlere kadar devam eden konser boyunca hayranlarıyla yakından ilgilenen Sonses, Adıyaman'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konser sonunda Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut sahneye çıkarak, yoğun programından dolayı konsere katılamayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç adına sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.