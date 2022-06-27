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Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Şırnak’tan Adıyaman’a atanan Müftü Mehmet Taştan göreve başladı.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adana İl Müftülüğüne, Şırnak İl Müftüsü Mehmet Taştan ise Adıyaman’a atandı.

Atama kararının ardından Mehmet Taştan, Adıyaman’da göreve başladı. Müftü Mehmet Taştan, çiçeklerle karşılandı.

Müftü Mehmet Taştan, karşılama sonrasında müftü yardımcıları ve Müftülük görevlileriyle ilk toplantısını yaptı.

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