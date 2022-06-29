Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan T., idaresindeki 01 NF 875 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mervan T’ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Mervan T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen trafik polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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