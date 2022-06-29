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Adıyaman'da İYİ Parti'de istifalar devam ediyor Adıyaman'da Kahta ve merkez ilçe teşkilatlarından sonra Sincik İlçe Başkanı Hasari Özbulut da istifasını açıkladı

İHA

Adıyaman'da İYİ Parti'de istifalar devam ediyor Adıyaman'da Kahta ve merkez ilçe teşkilatlarından sonra Sincik İlçe Başkanı Hasari Özbulut da istifasını açıkladı

İYİ Parti’nin Adıyaman teşkilatlarında istifalar sürüyor. Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hakan Karaaslan'ın ardından Sincik İlçe Başkanı Hasari Özbulut da istifa etti.
Bir açıklama yapan Başkan Hasari Özbulut, “Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın görev değişikliğinden sonra partiye yeni katılan kişiler, hızlı bir şekilde il ve ilçe yönetimlerinde görevlere gelerek yeni taleplerde bulundular. Ve buna istinaden tuhaf bahaneler öne sürülerek özelikle Koray Aydın’a yakın il ve ilçe başkanlarına istifa ettirilmeleri yönünde baskılar yapıldı. Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan da bu baskılardan kendini kurtarmak için, ‘Sarı öküzü vererek (Merkez ilçe, Kahta, Sincik )’ şu anda günü kurtarmış gibi görünüyor. Genel Başkan Meral Akşener’in parti kurucularının kıyımından haberi var mıdır yok mudur, ben bilemem ama bundan sonra muhakkak haberi olacaktır. Fakat bizler bu partide artık olmayacağız. Çünkü bizler, ilk günden beri yeri geldi hakaret işittik, yeri geldi dışlandık ama hiç bir zaman ne partimize ne de genel başkanımız Meral Akşener’e kötü laf söylettirmedik. Ama onlar, ilk fırsatta yola çıktıklarını yolda bulduklarına değiştirdiler. Kendilerine her türlü hakareti edenleri şu anda en büyük makamlara getiriyorlar. Kendi partisinde delegelerin oylarıyla seçilen il ve ilçe başkanlarını talimatla görevden almaya kalkanların, ülkeye demokrasi vaadinde bulunması ne kadar inandırıcıdır. Canımızı acıtan tek şey, düşmanlarımızın söyledikleri değil, dost bildiklerimizin kendi koltuklarını muhafaza etmek için haksızlığa karşı susmalarıdır'' diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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