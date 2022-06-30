Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi tamamlandı

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilden toplam 35 kişiye Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi verildi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı Birimi tarafından, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi verildi. Üç gün süren eğitimlerde teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Ülkemizin çeşitli illerinden haşere ile mücadelede ilaçlama yapan 35 personelin katıldığı eğitimler sonunda sertifika töreni düzenlendi.

Sertifika töreninde konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu, biyosidal ürünlerin kullanımının önemine değinerek, “Kullandığımız biyosidal ilaçlar zararlıları öldürürken, yanlış ve bilinçsiz kullanıldığında yan etkileriyle insanlara zarar verebilmektedir. Sağlık Bakanlığımız da bu eğitimleri almayanların biyosidal ilaçlarlarımızı uygulamasına izin verilmemektedir. İstanbul, Ankara, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman’dan 35 kişinin katılımı ile üç gün süren eğitimde kursiyerlere belgelerini takdim ediyoruz” dedi.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, pandemi nedeniyle bu eğitimlerin durduğunu ancak pandemi sonrasında yeniden başlanıldığını belirterek, “Bu eğitimlerimize pandemi sonrası yeniden başladık. Pandemi sonrası ilk eğitimi verdik, bundan sonra devam edeceğiz. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen kursiyerlere sertifikaları verildi. Hepinizi tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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