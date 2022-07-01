Anız yangını toplanmış samanlara sıçradı

Adıyaman’da, anız yangının dolayı meydana gelen saman yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Yelkovan Köyü’nde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek civarda toplanan samanlara da sıçradı. Durumu fark eden köylüler traktörlerle yangının çevresini sürerek dağılmasına engel olmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaklaşık 15 ton saman yanarak kül oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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