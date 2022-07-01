Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor

İHA

Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Tekpınar, Kuşakkaya ve Davuthan köylerini ziyaret etti.
Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret ettiği köylerde köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerine merkeze bağlı Tekpınar köyü ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, köy okulunu ve devlet ve vatandaş işbirliğiyle yapılan çok amaçlı köy konağını gezerek incelemelerde bulundu. Burada köy muhtarı ve vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşların dile getirdiği sorunları not alarak çözümü noktasında gayret sarf edeceğini belirtti. Daha sonra Kuşakkaya Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada kendisini karşılayan vatandaşların göstermiş olduğu sevgi gösterisine onlarla tek tek tokalaşarak karşılık verdi. Sohbet havasında geçen Kuşakkaya köyü ziyaretinde vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresi tarafından taziye evi önünde yapılan kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyerek, köylüler tarafından iletilen sorunları tek tek not alıp bu talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getireceklerini ifade etti. Vali Mahmut Çuhadar, köylere gerçekleştirdiği ziyaret gezilerinin son bölümünde Davuthan Köyünü ziyaret etti. Vali Çuhadar, burada vatandaşlarla ve köy muhtarı ile köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet etti. Sohbet havasında geçen ziyaretlerde devletin imkânlarını ve kaynaklarını ilimizin her köşesinde hizmet olarak vatandaşa hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bu ziyaretlerle amacımız, köylerin ve köylü kardeşlerimizin karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmektir. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla gerek il özel idaremiz gerekse de merkez köylere hizmet götürme birliğimiz yoğun bir çaba göstermektedir. Köylerimizi dolaşarak muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın devletimizin şefkat elinin daima yanlarında hissetmelerini istiyoruz. Köy köy gezip, çözüm bekleyen sorunları muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla görüşerek, bu sorunları hep birlikte nasıl aşacağımızı konuşuyoruz. Vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Tekpınar, Kuşakkaya ve Davuthan Köylerini ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı
Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın ulaşım sorununu dile getirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın ulaşım sorununu ...
Başkan Kılınç, ADIMEK kurs merkezindeki eserleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, ADIMEK kurs merkezindeki eserleri ...
Anız yangını toplanmış samanlara sıçradı
YEREL HABERLER Anız yangını toplanmış samanlara sıçradı
Jandarma, kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma, kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele ...
Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Milletvekili Tutdere’den hak ihlalleri açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den hak ihlalleri açıklaması
Adıyaman’da tren raylarını çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da tren raylarını çalan şahıs yakalandı
LGS birincileri Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti
YEREL HABERLER LGS birincileri Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi ...
İplere takılan kuşu vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER İplere takılan kuşu vatandaşlar kurtardı
Besni’de park halindeki minibüs yandı
YEREL HABERLER Besni’de park halindeki minibüs yandı
Bol bol kitap okumak LGS’de birincilik getirdi
YEREL HABERLER Bol bol kitap okumak LGS’de birincilik getirdi
Saman balyaları alev alev yandı
YEREL HABERLER Saman balyaları alev alev yandı
Adıyaman’da Özel Güvenlik Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da Özel Güvenlik Haftası kutlandı
Adıyaman FK’nın alt yapı seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman FK’nın alt yapı seçmeleri yapıldı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi
YEREL HABERLER İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi
Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, organize sanayide incelemelerde ...
Kalbindeki delikler kapalı yöntemle kapatıldı
YEREL HABERLER Kalbindeki delikler kapalı yöntemle kapatıldı
Koruyucu aileler bir araya geldi
YEREL HABERLER Koruyucu aileler bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.