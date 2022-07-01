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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’daki motosiklet hırsızlığında 3 tutuklama

İHA

Kahta’daki motosiklet hırsızlığında 3 tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Hırsızlık olayı, ilçeye bağlı Girne mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Girne mailesinde bir motosikletin çalınması ihbarını alan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 35 bin değerinde motosiklet hırsızlığı olayına karışan şüphelilerin Ö.İ.(18), A.S.(18) ve T.Y. (18) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonlarla yakalanan Ö.İ.(18), A.S.(18) ve T.Y. (18) isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ö.İ.(18), A.S.(18) ve T.Y. (18) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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