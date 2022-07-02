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Adıyaman’da ‘Huzur 02’ uygulaması

İHA

Adıyaman’da ‘Huzur 02’ uygulaması

Adıyaman’da polis ekipleri 259 personelin katılımı ile ‘Huzur 02’ genel asayiş uygulaması yaptı.
Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik 259 personelin katılımı ile uygulama yapıldı.
Uygulamada, bin 691 şahıs, 304 araç, 21 umuma açık yer, 9 park ve bahçe kontrol edildi.
Kontroller sonucunda; hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kamu malına zarar verme suçundan aranan 1 şahıs, 2 yoklama kaçağı/bakaya şahıs yakalanırken, 1 motosiklet trafikten men edilirken, 14 şahsa trafik yönünden gerekli işlemler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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