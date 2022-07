Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, beraberinde Besni il genel meclis üyeleriyle birlikte Kaymakam Nazlı Demir’i ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunulmasının ardından çalışmaların sürdüğü köyler gezildi. Hacıhalil ve Yoldüzü köylerdeki yapımı devam eden alt yapısı ve kilitli parke taşı düşeme işini istişare etti.

Başkan Mehmet Can Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2022 yılı İl Özel İdare, KÖYDES ve toplulaştırma hizmetlerinin aralıksız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın destekleriyle köylerimiz şehirlerden farklı olmayacak. Valimizin onayı, İl Özel İdare’nin sevk ve idaresiyle, Milletvekilimizin Ankara’daki çabalarıyla 2022 sonuna kadar çıtayı daha da yükselteceğiz” dedi.

