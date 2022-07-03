Türkiye Petrolleri Kavşağında düzenleme yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Petrolleri kavşağında düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü kavşağında düzenleme çalışması yaparak yolda engel teşkil eden trafonun taşıma ve yıkım işlemlerini de gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemeyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Çalışmalar hakkında kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, "Türkiye Petrolleri kavşağındaki düzenleme ve genişletme çalışmaları yapan arkadaşlarımızı ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Kısa süre içerisinde kavşaktaki yol genişletme çalışması sonrası engel teşkil eden trafonun taşıma ve yıkım işlemlerini gerçekleştiren arkadaşlarımız, yolu bir an önce yeniden hizmete açmak için ivedi bir şekilde asfalt serimine de başladı. Yaptığımız bu yol genişletme çalışması ile bölgedeki trafik yoğunluğunu bir nebze olsun azaltmış olacağız inşallah" diye konuştu.

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