Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adıyaman’da, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nedim A., idaresindeki 33 AZJ 02 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi yakınlarında seyir halinde bulunan elektrikli bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Kemal V., ile Enes B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan elektrikli bisiklet ile otomobil ise, trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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