Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

Asgari ücret ne kadar artacak?

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, üzerine demir bahçe kapısı düşen yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 2232 Sokak içerisinde ikamet eden Mehmet K. (80), dışarıya çıkmak istediği esnada üzerine demir bahçe kapısı düştü. Başından yaralanan yaşlı adamın yardımına komşuları ve ailesi koştu. Demir kapı altından çıkarılan Mehmet K., için sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.