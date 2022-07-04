Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele pankartı asıldı

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Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde Atatürk Barajında görev yapan asayiş botuna farkındalık pankartı asıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılı faaliyet planı farkındalık çalışmaları çerçevesinde Atatürk Barajı Gazihandede Mesire alanında bulunan İl Jandarma Komutanlığına ait asayiş botuna "Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans” ve “Kadına Karşı Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı pankartlar asıldı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, pankartların piknik yapan vatandaşların görmesi için açıldığı ve farkındalık oluşturmak istenildiği belirtildi.

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