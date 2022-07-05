Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adıyaman’da, yapımı devam eden inşaatın 6.katından düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı yakınlarında yapımı devam eden bir binanın 6.katında bulunan Abdulaziz Erdil (39), dengesini kaybederek, toprak zemine düştü. Meydana gelen olayda ağır yaralanan Abdulaziz Erdil, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Abdulaziz Erdil, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdil’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.