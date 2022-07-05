Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk 'Paşa'

Adıyaman Hayvan Pazarı'nda bulunan 1 ton 50 kilo ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli tosun, alıcılarını bekliyor.

Ağırlığı ve cüssesiyle Adıyaman Hayvan Pazarı'nın gözdesi olan ‘Paşa’ isimli tosun, bir araba fiyatına satışa çıkarıldı. 70 bin TL değerindeki tosun, vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında bulunan büyükbaş kurbanlık fiyatları 20 bin TL’den 70 bin TL’ye kadar yükselirken, pazarın en pahalı kurbanı olarak Paşa yer alıyor. Paşa isimli tosuna gece gündüz gözleri gibi baktıklarını dile getiren hayvan sahibi Hacı Yusuf Kaplan, “Pazarın gözdesi Paşa’dır. Paşa 2 yaşında ve 1 ton 50 kilo ağırlığında. Kendisini 70 bin TL’ye satıyoruz. Gelip bakan ve seven çok ama bu parayı verebilecek henüz kimse çıkmadı. Paşa burada alıcılarını bekliyor” diye konuştu.

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