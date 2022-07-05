Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

İHA

Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

Kahta Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki ibadethaneler ve taziye evlerinin temizliğini yapıyor.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla ilçe genelindeki tüm cami, Kuran kursu ve taziye evlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor. İbadethanelerin çevre temizliği yapılarak, hijyenik koşullara uygun hale getiriliyor.
Halkımız tarafından cami ve taziye evlerinin yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İbadet merkezlerimizi sadece müftülüklerimizin mesuliyetinde görmüyoruz. Biz de ümmet bilinciyle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Kahta Belediyesi olarak İlçemizin merkezinde bulunan tüm cami ve taziye evlerimizde temizlik çalışmalarımızı ivedilikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ibadethane temizliğini sürekli yapıyoruz. Bunun yanında taziye evlerinin de temiz olması bakımından her türlü gayret ve çabayı harcıyoruz. Halkımıza sağlıklı ve huzurlu ortamlar sunmak adına, ilçemiz genelinde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi yıl boyunca devam ediyoruz. Belediye olarak, toplum tarafından yoğun olarak kullanılan ibadethane ve benzeri mekanlara büyük önem veriyoruz. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği
YEREL HABERLER Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ...
Başkan Aydın: “İstiyoruz ki köylerimiz içme suyunu bedelsiz karşılasın”
YEREL HABERLER Başkan Aydın: “İstiyoruz ki köylerimiz içme suyunu ...
Köprülü kavşak inşaatı başlıyor
YEREL HABERLER Köprülü kavşak inşaatı başlıyor
Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk 'Paşa'
YEREL HABERLER Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk 'Paşa'
Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı
Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Kurban satış ve kesim alanları belirlendi
YEREL HABERLER Kurban satış ve kesim alanları belirlendi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele pankartı asıldı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele pankartı asıldı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü önce araca sonra bahçe duvarına çarptı Polisin ikazlarına uymayan yaşı küçük sürücü kaza yapınca yaralandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü önce araca sonra ...
Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 181 milyonluk ek bütçe onaylandı
YEREL HABERLER Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 181 milyonluk ek bütçe ...
Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza
YEREL HABERLER Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza
Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı
Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı
YEREL HABERLER Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı
Fiskiyeler otomatik açılınca görevliye saldırmak istediler
YEREL HABERLER Fiskiyeler otomatik açılınca görevliye saldırmak ...
Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı
Saman yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon devrildi
Türkiye Petrolleri Kavşağında düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Petrolleri Kavşağında düzenleme yapıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Anız yangını korkuttu
YEREL HABERLER Anız yangını korkuttu
Ağaçtan düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen genç yaralandı
'Kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi
YEREL HABERLER 'Kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi
Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.