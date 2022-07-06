Gençlik Spor Müdürü Keleş, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Spor Müdürü Keleş, şampiyon sporcularla bir araya geldi

İHA

Gençlik Spor Müdürü Keleş, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Atatürk Stadyumunda atletizm sporcularının antrenmanlarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şampiyon sporcuları tebrik etti.
Fikret Keleş, 2526 Haziran tarihinde Bursa'da yapılan U23 Kadınlar ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonasında 5 bin metrede Türkiye Şampiyonu, 3 bin metre engellide Türkiye 3’üncüsü olan Kader Güvenç ve aynı yarışmada U23 kategorisinde Türkiye 2’ncisi ve Türkiye 3’üncüsü Kadir Demirel ile sohbet ederek başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Adıyaman, milli sporcu yetiştiren bir kent olarak tüm branşlarda önemli başarılara imza atmayı başarıyor. Bizler gençlerimizin daha büyük başarılar elde etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ederek tesislerimizden 24 saat yararlanmalarına imkân sağlıyoruz. Bu bağlamda sporcularımız Kader ve Kadir başarılarımız için önemli örnek teşkil ediyor. Ben sporcumuzu ve antrenörümüzü katıldıkları her müsabakada elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Ayrıca Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla, GSB Spor Okulları çerçevesinde kurs gören çocuklarla yakından ilgilenen İl Müdürü Fikret Keleş, “Adıyaman’daki tüm spor tesislerimiz 7/24 çocuklarımızın ve halkımızın hizmetinde. Biz de İl Müdürlüğü olarak, tüm öğrencilerimizi spora teşvik ederek bütün tesislerimizden faydalanmaları ve istedikleri branşta kendilerini geliştirebilmeleri için bütün antrenör ve idarecilerimizle birlikte gençliğimizi sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyor ve eğitimle sporu el ele gönül gönülle birlikte yükseltmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Atletizm sporcularını antrenman esnasında ziyaret ederek sporculara eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcularla tek tek sohbet ederek onlara tatlı ikramında bulunarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket
YEREL HABERLER LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket
Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği
YEREL HABERLER Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ...
Başkan Aydın: “İstiyoruz ki köylerimiz içme suyunu bedelsiz karşılasın”
YEREL HABERLER Başkan Aydın: “İstiyoruz ki köylerimiz içme suyunu ...
Köprülü kavşak inşaatı başlıyor
YEREL HABERLER Köprülü kavşak inşaatı başlıyor
Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk 'Paşa'
YEREL HABERLER Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk 'Paşa'
Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı
Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Kurban satış ve kesim alanları belirlendi
YEREL HABERLER Kurban satış ve kesim alanları belirlendi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele pankartı asıldı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele pankartı asıldı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü önce araca sonra bahçe duvarına çarptı Polisin ikazlarına uymayan yaşı küçük sürücü kaza yapınca yaralandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü önce araca sonra ...
Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 181 milyonluk ek bütçe onaylandı
YEREL HABERLER Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 181 milyonluk ek bütçe ...
Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza
YEREL HABERLER Dağ keçisi avlayan 2 avcıya 758 bin TL ceza
Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı
Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı
YEREL HABERLER Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı
Fiskiyeler otomatik açılınca görevliye saldırmak istediler
YEREL HABERLER Fiskiyeler otomatik açılınca görevliye saldırmak ...
Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.