Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adıyaman’da, bir motosikletin iç kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde bulunan bir motosikletin iç kısmına giren kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda motosikletin içerisine giren yavru kediyi çıkarttı. Her hangi bir yaralanması olmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı.

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