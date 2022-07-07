Adıyaman’da, çölyak hastaları için glütensiz fırın açıldı

Adıyaman Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmak amacıyla, glutensiz ekmek üretimine başladı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın talimatları doğrultusunda hazırlanarak faaliyete geçen çölyak hastalarının ihtiyacını karşılayacak olan glütensiz ekmek fırını açılışına, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan ve çok sayıda çlyak hastası ile aileleri katıldı.

Hizmete giren fırının açılış kurdelesini protokol üyeleri ile çölyak hastası çocuklar kesti.

Fırının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşan Milletvekili Ahmet Aydın, “Belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, şuan Adıyaman’da bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Ben fırınımızın hayırlı olmasını dilerken hastalarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Glüten dediğimiz ciddi bir hastalık ve yüz çocuktan birinde görülebilecek bir hastalık. Dolayısıyla glütene karşı alerjisi olan hastalarımız, bizim tükettiğimiz buğdaydan yapılmış ürünleri yiyemiyor. Adıyaman’da da 600 yakın hastamız var. Bizlerde bu hastalarımızın mağdur olmaması için böyle bir hizmeti faaliyete geçirdik” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ile İl Başkanı Mehmet Dağtekin, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür ederek, faaliyete giren fırının hayırlara vesile olmasını diledi.

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