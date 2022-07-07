Başkan Kılınç'tan Kurban Bayramı kutlaması

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini diledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mesajında, Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günler olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkan Kılınç, "Dinimize göre bayramlar, dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna günlerdir. Rabbim bu bayramı da hakkıyla eda edebilmemizi nasip etsin inşallah. Bu vesileyle bütün İslam aleminin ve hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini yüce Mevla’dan diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.