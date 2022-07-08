Adıyaman’da yetimlere giysi desteğinde bulunuldu

Adıyaman Belediyesi, merkezi Avusturya'da bulunan Rahma Austria İnsani Yardım Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği proje çerçevesinde ilde bulunan 100 yetim çocuğa giysi desteğinde bulundu.

Düzenlenen törenle dağıtılan kıyafetler için gerçekleştirilen programa katılan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, destekte bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Rahma Austria İnsani Yardım Derneği yöneticileri ise böyle anlamlı bir programa ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine yardımcı olan Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından kıyafetler çocuklara dağıtıldı.

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