Tut ilçesinde bahçe yangını

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bahçede çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Tut Devlet Hastanesinin yan tarafında bulunan bahçede çıktı. Bilinmeyen bir nedenden otluk alanda çıkan yangın ağaçlara ulaştı. Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlarda hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.