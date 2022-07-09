Adıyaman’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga esnasında bir şahıs eline aldığı pompalı tüfekle Abdulkadir Y. ile Aziz K’ya ateş ederek vurdu. Her iki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Abdulkadir Y. ve Aziz K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdulkadir Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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