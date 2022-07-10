Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Mahir ALAN/ GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde GölbaşıMalatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Dursun G. yönetimindeki 44 ACU 343 plakalı otomobil, Durmuş Y.'nin kullandığı 44 BE 683 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mahir ALAN

2022-07-10 23:40:56



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