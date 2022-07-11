Adıyaman'da 2 grup arasında kavga: 5 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da 2 grup arasında çıkan tekme-tokat kavgada 5 kişi, gözaltına alındı.

Bahçecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-07-11 15:59:47



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