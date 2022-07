Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi 1 yaşında

Adıyaman Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezinin hizmete girmesinin birinci yılı pasta kesilerek kutlandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Burada 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, AFAD Müdürü Osman Altuğ, Gamer Müdürü Enver Doğan tarafından karşılandı.

Ülke genelinde tüm acil çağrı hatlarının (ambulans, itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve orman) birleşmesi ve tek numara olarak faaliyet gösterdiği acil çağrı merkezi Adıyaman’da 1. yılını doldurdu.

Seydi Körede, Vali Mahmut Çuhadar’a bir yıllık faaliyetleri istatistikler ile açıklayarak, “Bir yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine 678 bin 629 çağrı gelmiştir. Gelen bu çağrıların 190 bin 762 tanesi vakaya dönüşmüştür. Acil çağrı merkezinde 1 yılda 72 bin 492 sağlık vakası, 70 bin 637 emniyet vakası, 12 bin 126 jandarma vakası, 5 bin 671 itfaiye vakası, bin 168 orman vakası, bin 652 AFAD vakasına müdahale edilmiştir” dedi.

Bilgilendirme sonrasında Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler 1’inci yıl pastasını kesti. Başarılı personellere başarı belgeleri verildi.

Programda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, hayatın her anında ihtiyaç duyduğu acil yardım hattının, acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için 7/24 esasına göre görev yaptığını kaydetti.

Asılsız çağrılara dikkat çeken Vali Çuhadar, “Acil çağrı merkezine gelen aramaların büyük bir kısmını gereksiz çağrı oluşturmaktadır. Bu gereksiz çağrılar ilk operatörler tarafından elenmekte ve uzman operatörler gereksiz çağrılar ile meşgul olmamaktadır. Uzman operatörler kendilerine gelen her çağrının bir vaka olduğunu bilmekte ve ona göre ekiplerini daha hızlı bir şekilde yönlendirmektedir.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete başladığı 2021 yılındaki ilk ayı olan Temmuz ayında gereksiz çağrı oranı yüzde 77,28 oranında gerçekleşmiştir. Yapılan tanıtım çalışmaları, gereksiz aramalara yapılan geri dönüş aramaları ve uyarı mesajları ile her geçen gün gereksiz çağrı oranımız düşmektedir. 2022 yılı haziran ayı sonunda gereksiz çağrı oranımız yüzde 62,96 seviyesine gerilemiş bulunmaktadır. Bu konuda duyarlı olan tüm Adıyaman halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılığın artarak devam etmesini istiyoruz.

112 Acil yardım hattının sadece acil durumlarda aranması, gereksiz yere meşgul edilmemesini istiyoruz. Gereksiz yapılan her arama emek ve zaman kaybı demektir. Siz gereksiz yere 112 hattını meşgul ederken bir başkasının yardıma ulaşmasını engelleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

