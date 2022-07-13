En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAHTA(Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki baraj gölü kıyısında kadın cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Barajı Gölü kıyısında meydana geldi. Kıyıda kadın cesedini fark edenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İncelemenin ardından cansız beden, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman DHA

2022-07-13 16:22:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.