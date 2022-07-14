Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

Adıyaman kent merkezinde vatandaşlar yol üzerinde ağaçtan düştüğü tahmin edilen yavru baykuş buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Vatandaşlardan yavru baykuşu alan ekipler bakım ve besleme sonrası yeniden doğal yaşam ortamına bırakacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.