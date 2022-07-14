Engerek yılanına su içirmeye çalıştı

Adıyaman’da aşırı sıcaklardan etkilenen engerek yılanına vatandaşlar tarafından su verildi.

Olay, Adıyaman merkez Türmüz Tepe mevkiinde meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlarda sıcaktan etkileniyor. Bir işletmenin çalışanları bahçede ayçiçeğinin gölgesinde hareketsiz halde duran engerek yılanını fark etti.

Çalışanlardan Mahmut Şen, yılanın sıcaktan etkilendiğini fark plastik bir kapta su getirdi. Yılanı kuyruğundan yakalayan ve su içirmeye çalışan işçinin korkusuz tavrı dikkatlerden kaçmadı. Yarım metreyi geçen engerek yılanına su içirmek için uzun uğraşlar veren işçi, daha sonra yılanın üzerine su dökerek serinlemesini sağladı. Serinleyen yılan daha sonra güneşten gölgeye ilerledi.

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