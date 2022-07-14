Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı

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Adıyaman’da mazgaldan atık su hattının içine düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi girişinde mazgallardan atık su hattına düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler caddenin tek şeridini trafiğe kapatarak mazgaldan düşen kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Kedi düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılarak kurtarıldı.

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