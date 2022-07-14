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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Uslu’dan 15 Temmuz mesajı

İHA

ATSO Başkanı Uslu’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
ATSO Başkanı Mustafa Uslu, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Demokrasi ve kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, Türkiye’nin varoluşu ve dirilişidir. Milli iradeden başka hiçbir iradeyi tanımayan, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayan ve kainatın sonuna kadar da hür yaşayacak bir milletin varoluşu, bir dirilişidir. 15 Temmuz yürekle yazılan bir destandır. Türk milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. 15 Temmuz’u coşkuyla kutlamalıyız ve her daim uyanık olmalıyız” ifadelerini kullandı.
FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB nezdinde tüm OdaBorsa camiasının tepkilerini anında gösterdiklerinin altını çizen Uslu, “Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütüyüz. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00:22’de çıktık dedik ki; ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür.’ Sonrasında TOBB ve OdaBorsalar olarak faaliyetlerimizi üç eksen üzerine oturttuk. Bunlardan ilki etkili bir ekonomi diplomasisi yürütmekti. Zira 15 Temmuz sonrası ülke dışında ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Biz de TOBB ve ona bağlı OdaBorsalar olarak bunun önüne geçmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Devletimizin resmi diplomasi sürecine iş dünyasının azami desteğini sağladık. İkinci önemli konu yatırımcıların güvenini tesis etmek ve yükseltmekti. Odaklandığımız üçüncü alan da reformlardı. Zira, TOBB ve OdaBorsalar olarak yıllardır hep şunu vurguladık; ‘Güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi.’ Bu ikisi birbirini tamamlayan bir bütündür. Biri olmadan diğeri olmaz.
Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' sözünü hep aklımızda tutarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmayı ve üretmeyi daha büyük bir azimle sürdüreceğiz. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye hedefine taşıyacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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