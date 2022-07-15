Şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehitlik ziyaret edilerek, dualar edildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Milletvekili Yakup Taş, Belediye başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başta olmak üzee çok sayıda kişi şehitliği ziyaret etti.

Yeni Mezarlık Cami Din görevlisi Tahir Durmuş tarafından Kur'anı Kerim okunurken, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dualar edildi.

Şehitlik ziyaretinde davetliler şehitlerin kabrine karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.