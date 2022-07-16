Adıyaman'da '15 Temmuz' buluşması



Mahir ALANSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' çeşitli etkinliklerle anıldı.

Terör örgütü FETÖ/PYD üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü kapsamında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Sümerevler Mahallesi'nden mehter eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Eğriçay Parkı'nda son buldu. Eğriçay Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasın ardından programa Kur'an-ı Kerim okunması ile devam edildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Her zaman sahalardaydınız, nöbetteydiniz Allah razı olsun ve bu işin kahramanı Cumhurbaşkanımız hayatını hiçe sayarak cesareti ile liderliği ile havaalanına iniş izni veriyor. Bu millet için vatan, bayrak ve bizler için bu emperyalistlerin bu ülkede oyunları bitmeyecektir. Özellikle değerlerimizle birlikte bu emperyalist güçleri ve dünyayı iyi okumanız lazım. Bize, bizden başka yardım edecek bir ülke yoktur. Irak'ta, Suriye´de, Ukrayna'da ne yaptıklarını biliyoruz. Masum insanlara taşeronların nasıl silah sıkıtlarını biliyoruz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ O KARA GECEDE 'HAYDİ MEYDANA' DEDİ'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "6 yıl geçti Cumhurbaşkanımız o kara gecede 'haydi meydana' dedi ve halkımız iradesine sahip çıktı. 15 Temmuz'u unutmamız gerekiyor. İçerden dışardan tehditler bu millet için bitmez, bitmedi, bitmeyecek çünkü bu millet kendine geldi. Çünkü bu millet hakkını hukukunu savunmaya başladı. Bu millet karabağ'da da, Bosna'da, Suriye´de Irak'ta varım diyor. Bu insanların hakları ve hukukları için varım, olacağım da diyor. Birilerinin korkmasına dostlarımıza da güven vermeye devam edeceğiz. Bu milletin güçlenmesi okyanus ötesinden seçilmiş ama seçilmeden önce Türkiye´de iktidara yürümenin yolu muhalefeti birleştirmekten geçer diyenleri unutturmadı bize. Çünkü bunlar olmaya devam edecek onlar İstanbul zaferini sindirebilmiş değiller" diye konuştu.

'EN ALÇAK, EN SİNSİ, EN KALLEŞ SALDIRI'

15 Temmuz gecesi dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk Milletinin önünde saygıyla eğildiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, ise şunları söyledi:

"Bugün devlet ve millet hayatımızda gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişimin 6'ıncı yıldönümüdür. Bu müstesna günde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi FETÖ´cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 252 şehidimize bir kez daha Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyet diliyorum. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın çağrısıyla hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı dedelerimize kadar bu mücadeleye katılan aziz milletimizin her bir ferdini ve vatanperver güvenlik güçlerimizin fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'nu gerçekleştiren Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, Ay Yıldızlı Sancağı Vali Mahmut Çuhadar´a takdim etti.

Sancak takdimi sonrası Vali Mahmut Çuhadar, sporculara sertifikalarını verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Adıyaman´a gelen ünlü Sanatçı Yusuf Güney, seslendirdiği kahramanlık türküleriyle sevenlerine ve hayranlarına duygusal ve unutulmaz bir gece yaşattı.

Programda ayrıca Grup Takva tarafından ilahiler seslendirildi. Saatler 00:13´ü gösterdiğinde Adıyaman´daki bütün camilerde aynı anda sela okundu. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından ihanet girişiminin bertaraf edilmesi dolayısıyla dualar edildi. Demokrasi nöbeti 15 Temmuz temalı film ve belgesel gösterimiyle sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-07-16 02:21:47



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