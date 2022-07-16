Başkan Aydın, “Besni sanayi kenti olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aydın, “Besni sanayi kenti olacak”

İHA

Başkan Aydın, “Besni sanayi kenti olacak”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve beraberindeki heyet Besni’de bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu.
İlk olarak teşkilatı ziyaret eden heyet, durum değerlendirmesi yaparak 2023 seçimleri için yapılacaklar ve hedefler masaya yatırıldı. Toplantı sonrası Besni’de devam eden yatırımlar ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen heyet akabinde esnafları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Aydın, Besni ziyaretinin ardından gazetemize yaptığı açıklamada, “Milletvekili arkadaşlarımızla, İlçe Başkanımızla ve partililerimizle bir dizi programlar yaptık. Bir yandan Besni’de devam eden yatırımları yerinde inceledik, diğer taraftan esnafımızın halini hatırını sorduk. İlçe Teşkilatımızla, yöneticilerimizle değerlendirme toplantıları yaptık. Son derece faydalı programlar oldu. Bu vesileyle ben öncelikle teşkilatımıza, il genel meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi hali hazırda çok önemli yatırımlar Besni’de şu anda devam ediyor. Geçmişten beri yaptığımız çok önemli yatırımlar vardı. Üniversiteden Millet bahçesine kadar her alanda eğitimde, sağlıkta hastanemizin yapılması akabinde C grubundan B grubuna çıkması, hekim sayısının, kadro sayısının artması ve imkanların artmasıyla beraber gerçekten ciddi bir noktaya geldi. Eğitimde de derslik Konusunda ciddi bir sorunumuz kalmadı. En son Milli Eğitim Bakanımız geldiğinde problemleri çözeceğine dair projelerimizi onayladı. Peş peşe yapılacak bütün bu alanlarda gerçekten güzel yatırımlar oluyor. Şu anda da bir taraftan 130 km öteden Erkenek içme suyunun gelmesiyle ilgili ciddi mesafeler alındı yüzde 75 80’ler seviyesine ulaştı. İnşallah Besnimiz Ekeneğin bu kaliteli suyundan istifade edecek, bu su Suvarlı‘ya kadar da uzanacak ve bunun yanı sıra 4 beldemiz ve 13 köyümüz bu sudan istifade edecek. Yanı sıra tekstil kentimizi ziyaret ettik. Gerek Valiliğimizin ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle çok önemli bir fabrika inşaat aşamasında. Çok ciddi bir mesafe almış, 1.5 2 aya kadar bu iş bitecek ve an az 800 kişilik istihdam sağlayacak. Bir yandan organize sanayide çok ciddi gelişmeler var 3600 dönümlük arazi OSB’ye tahsis edildi ve çalışmalarımız çok ciddi bir mesafe aldı, onunla ilgili gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan da enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir trafonun inşaat sahasını da gezdik ve önemli bir noktaya gelmiş yakın zamanda Enerji Nakil Hattı’nın da ihalesiyle birlikte Besni’mizin bütün sıkıntılarını giderecek. Hem fiyatların düşmesi hem yatırımın artmasında hem Besni’nin kalkınmasında bir hamle yapmış olacağız ve Besni sanayi kenti haline gelecek. Bütün İnşaat halindeki projeleri takip ediyoruz bu anlamda yapılabilecek her bir yatırımı teşkilatımız ve milletvekili arkadaşlarımızla takip ederek ciddi bir seviyeye getirdik. Besni’nin hem Adıyaman çıkışı, Gölbaşı çıkışı ve Gaziantep çıkışı olmak üzere 3 çıkışında ciddi çalışmalar var. Gaziantep çıkışındaki viyadükle ilgili mezarlıkta bir sorun yaşanmıştı ve o sorunu büyük oranda aştık. 15 Temmuz Mahallesinde çok ciddi bir altyapı sorunumuz vardı çok önemli bir bütçeyi ve ödeneği 15 Temmuz Mahallesinin altyapısında kullandık. Altyapı çalışmalarının bitmesiyle üstyapısıyla ilgili çalışmalar başladı.15 Temmuz Mahallesi Besni’nin yeni yüzü olacak, modern bir kent görünümünde geniş caddeler geniş kaldırımlarıyla çok güzel bir noktaya taşınacak. Esnaf arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum bugüne kadar duasını ve desteğini bizden esirgemediler Allah razı olsun. Ben bütün Besnili hemşerilerime teşekkür ediyorum her zaman yüreğini, kapısını bize açıyorlar, dualarını bizden esirgemiyorlar yine bu anlamda bu emeği bu hizmetin yapılmasında ciddi gayret sarf eden Milletvekili arkadaşlara, AK Parti İlçe Teşkilatımıza, Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlikle beraberlikle huzur içerisinde, barış içerisinde sadece ve sadece Besni’ye yatırımı endeksleyerek inşallah yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı’nda 15 Temmuz kutlandı
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda 15 Temmuz kutlandı
Milletvekili Aydın, Sincik'in köylerini gezdi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın, Sincik'in köylerini gezdi
Adıyaman'da '15 Temmuz' buluşması
YEREL HABERLER Adıyaman'da '15 Temmuz' buluşması
Adıyaman’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
YEREL HABERLER Adıyaman’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Köy korucusu kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Köy korucusu kazada hayatını kaybetti
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
Şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Milletvekili Aydın’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan 15 Temmuz mesajı
Adıyaman'da terör hükümlüsü kadın yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da terör hükümlüsü kadın yakalandı
ATSO Başkanı Uslu’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Uslu’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Kılınç'tan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç'tan 15 Temmuz mesajı
Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı
Engerek yılanına su içirmeye çalıştı
YEREL HABERLER Engerek yılanına su içirmeye çalıştı
Rektör Turgut’un 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Rektör Turgut’un 15 Temmuz mesajı
Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak
YEREL HABERLER Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak
Vali Çuhadar’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Dağtekin: “15 Temmuz Destanı hafızalardan silinmeyecek”
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin: “15 Temmuz Destanı hafızalardan ...
Mesire yerleri doldu taştı
YEREL HABERLER Mesire yerleri doldu taştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.